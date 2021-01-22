

Зурабишвили: Грузия ценит поддержку территориальной целостности и суверенитета со стороны партнеров

22.01.2021 18:48





Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, что Грузия ценит совместные учения, проводимые на территории нашей страны, укрепление сотрудничества в сфере обороны и вхождение кораблей НАТО в Черное море.



«Мы ценим вашу и поддержку наших партнеров территориальной целостности и суверенитета Грузии, господин генеральный секретарь. Мы благодарны за это сотрудничество, укрепление обороноспособности, усиление практических инструментов, необходимых для разработки стандартов и совместимости, необходимых для членства в НАТО. Грузия осознает важность учений НАТО-Грузия на её территории. Несмотря на ограничения и пандемию, мы ценим присутствие и вхождение кораблей НАТО в наши порты. В коллективной безопасности мы берем на себя нашу долю. Мы более чем когда-либо готовы к укреплению наших возможностей, я благодарна за доверие к нашей стране.



Новый существенный пакет является демонстрацией и еще одним показателем расширения нашего сотрудничества, и он адаптирован к вызовам безопасности. Нам нужно больше. Мы доверяем отчету НАТО. Грузия показала свою приверженность с точки зрения достижений интеграции, Грузия стоит на этом пути, чтобы иметь больше солидарности и смелости в отношениях с Альянсом», — заявила Саломе Зурабишвили.





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