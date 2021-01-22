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Замминистра: Грузия готова и дальше развивать партнерские отношения с Азербайджаном


22.01.2021   19:02


"Грузия и Азербайджан - дружественные, братские страны и стратегические союзники".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом на церемонии награждения участников конкурса на тему 20 января и 9 апреля в посольстве Азербайджана заявил заместитель министра иностранных дел Грузии Александр Хвтисиашвили.

По его словам, Грузия очень довольна высоким уровнем двусторонних отношений: "Расширение и углубление наших связей из года в год имеет важное значение не только для региона, но и для всего мира".

Замминистра отметил, что Грузия и впредь готова развивать отношения дружбы и партнерства с Азербайджаном.

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