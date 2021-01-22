

Парламент Грузии проголосует за прекращение депутатских полномочий оппозиционеров до конца января

22.01.2021 22:01





До конца января парламент Грузии обсудит вопрос прекращения полномочий депутатов, обратившихся к законодательному органу с соответствующими заявлениями. Об этом сегодня, 22 января, заявил председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе.



«По регламенту, у комитета по процедурным вопросам есть конкретные сроки, которые уже истекли. Это обязывает нас вынести этот вопрос на голосование на ближайшем заседании», - сказал он. Талаквадзе добавил, что позицию некоторых политиков не удалось перепроверить, поскольку комитет не смог с ними связаться. «В их случае для нас индикатором будет то, объявятся ли эти люди в зале заседаний в день голосования», - заявил председатель парламента.



Согласно официальным результатам выборов, состоявшихся осенью 2020 года, 60 из 150 мест в парламенте десятого созыва получили 8 оппозиционных партий и блоков. Они считают выборы сфальсифицированными и отказываются входить в парламент. Более 50 депутатов официально подали заявление об отказе от своих мандатов, сообщает агентство «Новости-Грузия».



В начале января, на основании личных заявлений, депутатских полномочий были лишены трое из четверых депутатов, избранных от «Альянса патриотов»: Ирма Инашвили, Георгий Ломия и Гоча Тевдорадзе. Четвертый в списке – Автандил Энукидзе, не отказался от мандата. Позже он вошел в парламент вместе с тремя другими членами избирательного списка партии – Гелой Микадзе, Фридоном Инджия и Давидом Зилпимиани. Теперь все они представляют новый союз, партию «Европейские социалисты».



Официально заявления об отказе от депутатских полномочий парламенту не направляли два депутата, избранные от партии «Граждане», - Алеко Элисашвили и Леван Иоселиани, а также трое депутатов от партии «Гирчи» - Яго Хвичия, Вахтанг Мегрелишвили и Саломе Муджири.



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