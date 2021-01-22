

МИД Польшие ожидает выполнения Россией решения ЕСПЧ по Грузии

22.01.2021 22:06





Министерство иностранных дел Польши выступило с заявлением по поводу решения Большой палаты Европейского суда по правам человека по делу об августовской войне.



«Министерство иностранных дел приветствует решение Европейского суда по правам человека по иску, поданному Грузией против Российской Федерации в связи с вооруженным конфликтом в августе 2008 года.



Дело касалось обвинений правительства Грузии, согласно которым, Россия прибегла к административной практике, противоречащей Европейской конвенции о правах человека.



Ожидаем, что российская сторона полностью выполнит свои обязательства по решению суда и незамедлительно предоставит комитету министров Евросовета информацию о проводимых и планируемых мероприятиях в соответствии с процедурой.



В то же время мы подчеркиваем, что Польша непоколебимо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах её международно признанных границ», — говорится в заявлении МИД Польши.



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