

Министр иностранных дел Армении посетил Грузию

22.01.2021 22:09





Министр иностранных дел Армении Ара Айвазян посетил Грузию с визитом неформального характера.



Главу внешнеполитического ведомства Армении принял вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, который проведет ознакомительную встречу со своим коллегой в Цинандали.



В ходе неформальной встречи министры иностранных дел Грузии и Армении обсудят добрососедские отношения между странами, текущую повестку дня сотрудничества двух государств и перспективы дальнейшего углубления отношений.



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