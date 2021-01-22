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Министр иностранных дел Армении посетил Грузию


22.01.2021   22:09


Министр иностранных дел Армении Ара Айвазян посетил Грузию с визитом неформального характера.

Главу внешнеполитического ведомства Армении принял вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, который проведет ознакомительную встречу со своим коллегой в Цинандали.

В ходе неформальной встречи министры иностранных дел Грузии и Армении обсудят добрососедские отношения между странами, текущую повестку дня сотрудничества двух государств и перспективы дальнейшего углубления отношений.

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