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Министр иностранных дел Армении посетил Грузию
22.01.2021 22:09
Министр иностранных дел Армении Ара Айвазян посетил Грузию с визитом неформального характера.
Главу внешнеполитического ведомства Армении принял вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, который проведет ознакомительную встречу со своим коллегой в Цинандали.
В ходе неформальной встречи министры иностранных дел Грузии и Армении обсудят добрососедские отношения между странами, текущую повестку дня сотрудничества двух государств и перспективы дальнейшего углубления отношений.
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