

Главное требование партии «Граждане» - освобождение политзаключенных

22.01.2021 23:49





Если политзаключенные будут освобождены, у нас развяжутся руки, чтобы достичь соглашения, подписать его и войти в парламент. А если их не освободят, у нас не будет никакого права входить в парламент, - об этом заявил лидер партии «Граждане» Алеко Элисашвили в передаче «360 градусов» на телеканале «Палитраньюс».



По его словам, на сегодняшней встрече с представителями правящей команды прогресс был по двум важным для них вопросам: по изменению избирательного законодательства и комплектации избирательной администрации, однако «вопрос политзаключенных – принципиален».



Как отметил Элисашвили, на сегодняшней встрече он и его сопартиец Леван Иоселиани сделали максимум.



«То, что могли сделать два оппозиционера – это устроить острую дискуссию и спор по всем четырем вопросам. Если оппозиция желает большего продвижения, пусть и сама подключится к этим встречам и переговорам, мы разве кому-то запрещали пойти вместе с нами. На критику оппозиции я объявил мораторий и прекращаю пререкания, однако, мы на сегодняшней встрече спорили так, как это могли сделать два человека, может и более, мы чуть ли не боролись с «Грузинской мечтой», - заявил Элисашвили.



Напомним, что сегодня лидер «Граждан» Алеко Элисашвили и его однопартиец Леван Иоселиани посетили парламент Грузии, где встретились с председателем парламента Арчилом Талаквадзе и председателем фракции «Грузинская мечта» Мамукой Мдинарадзе.



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