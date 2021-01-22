

Зурабишвили: Черное море и Кавказ становятся важными с точки зрения безопасности

22.01.2021 23:55





Несмотря пандемический кризис, существующий в нашем соседстве конфликт, оккупированные территории, увеличившиеся провокации и усилия в направлении аннексии, Грузия сохраняет стабильность, стоит твердо и путем проведения реформ и выборов развивает свою повестку дня в направлении консолидации демократии, - об этом заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили на пресс-конференции после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.



Она акцентировала внимание на существующих в стране и регионе вызовах и отметила, что для того, чтобы справиться с такими вопросами, как пандемия, кибербезопасность и дестабилизация необходимы консолидация сил и совместные действия.



По ее же словам, новая конфигурация существующих в регионе сил показывает, что вопросам безопасности в Черном море и в целом на Кавказе должно уделяться больше внимания.



«Перед новыми вызовами нам нужна новая энергия, больше движения и старания. Несколько факторов подталкивают нас в этом направлении, в том числе, тот факт, что новая администрация Америки готова подтвердить свои связи с НАТО и свое присутствие в Черноморском регионе», - заявила Зурабишвили.



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