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Одного из лидеров «Европейской Грузии» не выпустили за границу
23.01.2021 12:24
Лидер «Европейской Грузии» заявил, что сегодня его незаконно остановили на границе. По словам Гиги Угулава, ему не разрешили пересечь границу.
Как написал Угулава в Facebook, сегодня его остановили на границе и сказали, что он не может пересечь границу Грузии, несмотря на то, что суд не накладывал на него никаких ограничений.
Угулава обратился за помощью к Народному защитнику Нино Ломджария с просьбой изучить дело.
«Так поступают в путинской России и её полицейские-опричники. Я официально обращаюсь к вам и прошу изучить это безобразное беззаконие, которое уже является обычной практикой на грузинской границе в отношении оппозиции и нежелательных для режима лиц», — заявляет Угулава.
Информацию распространила пресс-служба «Европейской Грузии».
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