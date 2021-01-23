

Одного из лидеров «Европейской Грузии» не выпустили за границу

23.01.2021 12:24





Лидер «Европейской Грузии» заявил, что сегодня его незаконно остановили на границе. По словам Гиги Угулава, ему не разрешили пересечь границу.



Как написал Угулава в Facebook, сегодня его остановили на границе и сказали, что он не может пересечь границу Грузии, несмотря на то, что суд не накладывал на него никаких ограничений.



Угулава обратился за помощью к Народному защитнику Нино Ломджария с просьбой изучить дело.



«Так поступают в путинской России и её полицейские-опричники. Я официально обращаюсь к вам и прошу изучить это безобразное беззаконие, которое уже является обычной практикой на грузинской границе в отношении оппозиции и нежелательных для режима лиц», — заявляет Угулава.



Информацию распространила пресс-служба «Европейской Грузии».





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