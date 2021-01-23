

Гахария: Отношения между Грузией и США крепче, чем когда-либо

23.01.2021 12:27





Премьер-министр Грузии Георгий Гахария поздравил президента США Джо Байдена со вступлением в должность.



Грузинский перевод письма опубликован посольством Грузии в США.



От имени грузинского народа Георгий Гахария поздравляет президента Байдена с официальной инаугурацией на посту президента и говорит, что эти исторические выборы еще раз продемонстрировали силу и стабильность американской демократии и институтов.



«Мы в Грузии разделяем вашу веру и верим, что благодаря сотрудничеству мы выдержим «период кризиса и вызовов» и выйдем из этой ситуации более сильными. Начало вашего президентства отзывается во всем мире, особенно в Грузии — стране, являющейся верным союзником США, разделяющей вашу приверженность укреплению глобальных альянсов. Прочное партнерство между нашими нациями основано на общих ценностях и приверженности свободе и демократии.



Сегодня отношения между Грузией и США крепче, чем когда-либо ранее, и мы благодарим лично вас за поддержку и укрепление нашего партнерства на протяжении многих лет. Мы никогда не забудем вашу непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии, а также вашу неоценимую помощь в самые сложные моменты нашей новейшей истории», — говорится в письме Георгий Гахария.



«Америка всегда играла жизненно важную роль в укреплении обороноспособности Грузии. Мы с нетерпением ожидаем углубление нашего сотрудничества в этой существенно важной области. Сильная, дееспособная Грузия, полностью интегрированная в евроатлантические институты, укрепит мир и безопасность в Черноморском регионе и за его пределами.



Я должен подчеркнуть твердую решимость Грузии продолжать сотрудничество с Соединенными Штатами для углубления торговых и инвестиционных связей между нашими странами. Активизация экономического сотрудничества выведет наше партнерство на новый уровень и укрепит безопасность и процветание обеих стран, в то же время будет содействовать усилению стратегических интересов Америки в регионе.



Еще раз поздравляю! Надеюсь встретиться с вами в ближайшем будущем в целях наметить новые пути сотрудничества. Желаю вам успехов в руководстве вашей великой нацией в этот период, полный вызовов, и полного воплощения вашего видения: обеспечить мир и безопасность во всем мире», — написал Георгий Гахария в поздравительном письме президенту США Джо Байдену.



Премьер-министр Грузии Георгий Гахария также направил поздравительное письмо вице-президенту США Камале Харрис.



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