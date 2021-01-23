

«Лело»: Немедленно должно возобновиться движение общественного транспорта

23.01.2021 14:35





Политическая партия «Лело для Грузии» призывает гражданское общество к протесту для защиты своих прав. В партии заявляют, что решение правительства, которое оставило в силе большую часть ограничений, ясно показало, что власть не может адекватно оценить то тяжелое экономическое положение, в котором находятся наши сограждане.



«Для борьбы с вирусом они выбрали самый строгий метод - всеобщее ограничение передвижения и экономической деятельности, что, как правило, должно быть крайней формой и неперманентным состоянием. Это подтверждает и исследование Оксфордского университета, согласно которому, по строгости ограничений Грузия занимает 8-е место среди 160 стран мира. При этом правительство до сих пор не представило ни одного отчета о том, что сделано с их стороны для улучшения управления эпидемией. Невозможно продолжать жить дальше в таком положении. Власть должна провести более гибкие и инновационные мероприятия по борьбе с вирусом.



Немедленно должно быть восстановлено движение общественного транспорта, чтобы параллельно с тяжелым экономическим фоном сотни тысяч людей не оставались в неравном положении, выброшенными из социальной и экономической жизни, в котором большая часть жителей большого города сегодня находится из-за транспортных ограничений, лишенных всякого смысла.



Нам нужно научиться и суметь сосуществовать с вирусом, как это удается ряду стран мира. Это сегодня единственный правильный путь. Поскольку власть не оставила нам иного пути кроме протеста, мы призываем все гражданское общество, независимо от политической принадлежности, встать вместе для защиты наших прав и объединить наш протестный заряд. Только так мы сможем вернуть себе те права, которые правительство отняло у нас в последний период, часто и незаконно», - говорится в заявлении партии.



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