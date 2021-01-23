

Политсовет «Грузинской мечты» утвердил состав секретариата партии

23.01.2021 17:21





Политсовет партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» утвердил состав секретариата партии. Изменение коснулось должности исполнительного секретаря, которую теперь занимает Мамука Мдинарадзе. Каха Каладзе по-прежнему является генеральным секретарем партии, политическим секретарем политсовет вновь избрал Ираклия Гарибашвили, международным секретарем будет Каха Кучава, а Дмитрий Самхарадзе - региональным секретарем.



«После шестого внеочередного съезда партии сегодня состоялось заседание избранного съездом политического совета, который избрал секретариат партии. Также у нас состоялся разговор об организационных вопросах партии и планах на будущее. Соответственно, ознакомим вас с составом секретариата партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия». Генерального секретаря вы уже знаете, это Каха Каладзе, политическим секретарем политсовет вновь избрал Ираклия Гарибашвили, международным секретарем будет Каха Кучава, региональным секретарем - Дмитрий Самхарадзе, а что касается исполнительного секретаря, решением политсовета, буду я, Мамука Мдинарадзе. Партия стоит перед новыми вызовами, у нее новый руководитель, вы видите небольшое изменение в составе секретариата. Мы говорили о планах на будущее, вызовах, усилении партии, после ухода Бидзины Иванишвили из политики, естественно, наша партия стоит перед новым вызовом, и мы сможем это сделать общими усилиями, при еще большем укреплении партийных структур, я уверен. Больше особых изменений не планируется, мы постараемся усилить региональное направление, особых изменений в партийных структурах не планируется», - заявил Мамука Мдинарадзе.





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