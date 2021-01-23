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Послы Германии и Франции в Грузии выступили с совместным заявлением
23.01.2021 18:11
Немецкие и французские Агентства развития в этом году будут особо поддерживать развитие Грузии и продолжат делать это и в будущем, — говорится в совместном заявлении посла Германии в Грузии Хуберта Книрша и посла Франции в Грузии Диего Коласа.
Как отмечается в заявлении, Германия и Франция сегодня празднуют франко-германскую дружбу.
«Основой этого всестороннего сотрудничества является Елисейский договор, подписанный 22 января 1963 года, который заложил основу дружбы между двумя странами и прочного мира в Европе. Подписанное 22 января 2019 года Ахенское соглашение еще больше расширило сотрудничество во всех областях.
Немецко-французская дружба направлена на благополучие Грузии. Агенства развития Германии и Франции особыми усилиями поддерживают развитие Грузии в этом году и будут продолжать делать это в будущем. Особенно интенсивно сотрудничество с грузинскими партнерами в энергетическом секторе, где они вместе создают лучшее будущее. Кроме того, Германия и Франция поддерживают развитие грузинских демократических институтов, о чем свидетельствует Совместная декларация от 12 декабря», — говорится в заявлении Хуберта Книрша и Диего Коласа.
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