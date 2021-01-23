

Саломе Зурабишвили встретилась с президентом Еврокомиссии

23.01.2021 21:42





Президент Грузии Саломе Зурабишвили провела в Брюсселе встречу с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.



На встрече стороны обсудили развитие существующих отношений между Евросоюзом и Грузией, а также содействие более глубокой и секторной интеграции.



В ходе встречи Саломе Зурабишвили подняла вопрос об уравнивании платы за обучение для грузинских студентов и студентов из стран ЕС. Президент Еврокомиссии запросила детальную информацию о существующей ситуации и выразила готовность работать над этим вопросом.



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