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ЕС призвал Россию обеспечить исполнение решения Страсбургского суда по Августовской войне
24.01.2021 12:06
Служба внешних связей ЕС распространила информацию в связи с решением Европейского суда по правам человека в отношении российско-грузинской войны.
ЕС призвал Россию обеспечить надлежащее исполнение решения Страсбургского суда по Августовской войне
«21 января Большая палата Европейского суда по правам человека вынесла историческое решение по межгосударственному делу, связанному с вооруженным конфликтом между Грузией и Российской Федерацией в августе 2008 года и его последствиями. В решении четко указано, что с 12 августа 2008 года Российская Федерация осуществляет эффективный контроль над Южной Осетией и Абхазией и нарушила ряд статей Европейской конвенции о правах человека.
Правоохранительные органы и подотчетность имеют важное значение для разрешения конфликта, и ЕС призывает Российскую Федерацию обеспечить надлежащее исполнение решения суда.
ЕС полностью привержен к разрешению конфликта, что также требует усилий, чтобы дать ответ на наследие прошлых конфликтов. ЕС делает это, в том числе участвуя в Женевских международных дискуссиях, благодаря усилиям Специального представителя ЕС на Южном Кавказе и Миссии наблюдателей ЕС на местах.
Семья ЕС поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ», — говорится в заявлении.
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