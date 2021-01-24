|
|
|
Посольство Израиля в Грузии распространило заявление о снятии ограничений на въезд иностранных граждан в Грузию
24.01.2021 12:10
Посольство Израиля приветствует решение правительства Грузии о возобновлении международных рейсов с 1 февраля, а также отмену ограничений на въезд иностранных граждан в Грузию. Об этом говорится в заявлении посольства Израиля в Грузии.
«22 января правительство Грузии проинформировало нас о возобновлении международных рейсов с 1 февраля, а также об отмене ограничений на въезд иностранных граждан в Грузию. Вместе с тем следует отметить, что конкретные детали о том, какой тип медицинского теста, вакцинации или сертификации потребуются, еще официально не опубликованы. Поэтому, во избежание недоразумений и неприятностей, рекомендуется терпеливо дождаться следующего официального заявления, которое будет опубликовано официальными источниками правительств Грузии и Израиля.
В последние месяцы посольство Израиля вело активные переговоры с премьер-министром Гахария, министром экономики Турнава, министром иностранных дел Залкалиани и другими высокопоставленными чиновниками, чтобы как можно скорее обеспечить доступ в Грузию для израильских туристов. 21 января данный вопрос подробно обсуждался в ходе телефонного разговора между министром иностранных дел Израиля Ашкенази и его грузинским коллегой Залкалиани. Соответственно посольство Израиля приветствует заявление правительства Грузии и готово предоставить все необходимые консульские услуги израильским гостям», — говорится в сообщении.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна