

Для депутатов, вошедших в парламент в статусе оппозиции, меняется регламент

24.01.2021 14:18





Для депутатов, вошедших в парламент Грузии в статусе оппозиции, планируется внесение изменений в регламент.



Подготовленный законодательный проект, по информации «IPN», касается избрания членов оппозиции заместителями председателей в комитетах и на должность вице-спикера в спикерате. Законодательная инициатива будет представлена бюро парламента, предположительно, на заседании, запланированном на 25 января.



Вместе с тем, как заявил «IPN» председатель комитета по процедурным вопросам и правилам Ираклий Кадагишвили, в правила формирования фракций внесение изменений не планируется и для создания фракции по-прежнему будет необходимо не менее 7-ми человек.



«Запланированные в регламенте изменения исходят из существующей в парламенте обстановки, чтобы у оппозиционных парламентских групп была возможность активно подключиться к работе парламента. Изменения связаны с тем, чтобы они участвовали в комитетах и спикерат – были избраны заместителем председателя комитета и вице-спикером», - пояснил Ираклий Кадагишвили.



Для справки, согласно действующему регламенту парламента, представлять заместителей председателя комитета, а также вице-спикеров полномочны фракции, для формирования которых необходимо не менее 7-ми членов.



Статус парламентской оппозиции в парламенте Грузии 10-го созыва есть у четырех депутатов, вошедших по списку «Альянса патриотов», которые после получения депутатских мандатов создали партию «Европейские социалисты».



В законодательный орган планируют войти представители партии «Граждане» Алеко Элисашвили и Леван Иоселиани.



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