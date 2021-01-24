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Элене Хоштария присоединилась к акции с требованием снять ковид-ограничения
24.01.2021 16:13
Не существует страны, в которой людям говорят: меня интересует, голодаешь ты или нет, закрываю тебя и всё, - заявила Элена Хоштария на проходящей у администрации правительства Грузии акции с требованием снять ограничения, введенные с целью превенции коронавируса.
По словам Хоштария, заявление, что «полтора месяцев у вас ничего не будет потому, что мы так хотим», не связано с заботой о здоровье».
«Присоединяюсь к этой самоорганизованной акции этих очень естественно рассерженных людей. Граждане очень хорошо понимают, когда есть необходимость в определенных ограничениях и когда это злоупотребление властью. У этого заявления, что полтора месяцев у вас ничего не будет потому, что мы так хотим, не связано с заботой о здоровье.
В мире есть множество средств, в том числе регулирование тестированием, вакцинация и содействие тому, чтобы работала та часть, для которой это менее проблемно», - отметила Элене Хоштария.
У администрации правительства Грузии члены политических партий, гражданские активисты и представители Бизнес-ассоциации проводят акцию с требованием снять ограничения, установленные в целях превенции коронавируса.
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