|
|
|
27-28 января пройдет внеочередное заседание парламента Грузии
24.01.2021 16:14
27-28 января будет созвана внеочередная сессия, главным вопросом повестки дня которой будет удовлетворение заявлений, поданных вошедшими в парламент оппозиционерами и прекращение их депутатских полномочий.
Этот вопрос комитет по процедурным вопросам и правилам рассмотрит на заседании, намеченном на 26 января.
Как заявил «IPN» председатель комитета Ираклий Кадагишвили, на внеочередном заседании будет поставлен вопрос о прекращении депутатских полномочий всех тех депутатов, которые написали соответствующие заявления.
«Сроки истекают. Раз мы созываем внеочередную сессию, сроки таковы, что мы вынесем вопрос на обсуждение», - заявил Ираклий Кадагишвили.
Заявление о прекращении депутатских полномочий подали 54 из 60 вошедших в парламент оппозиционеров. Троим из них – Ирме Инашвили, Георгию Ломия и Гоче Тедорадзе мандат уже прекращен.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна