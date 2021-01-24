

27-28 января пройдет внеочередное заседание парламента Грузии

24.01.2021 16:14





27-28 января будет созвана внеочередная сессия, главным вопросом повестки дня которой будет удовлетворение заявлений, поданных вошедшими в парламент оппозиционерами и прекращение их депутатских полномочий.



Этот вопрос комитет по процедурным вопросам и правилам рассмотрит на заседании, намеченном на 26 января.



Как заявил «IPN» председатель комитета Ираклий Кадагишвили, на внеочередном заседании будет поставлен вопрос о прекращении депутатских полномочий всех тех депутатов, которые написали соответствующие заявления.



«Сроки истекают. Раз мы созываем внеочередную сессию, сроки таковы, что мы вынесем вопрос на обсуждение», - заявил Ираклий Кадагишвили.



Заявление о прекращении депутатских полномочий подали 54 из 60 вошедших в парламент оппозиционеров. Троим из них – Ирме Инашвили, Георгию Ломия и Гоче Тедорадзе мандат уже прекращен.



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