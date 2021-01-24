

Джапаридзе: В условиях глубокого кризиса политика стандартных, жестких ограничений неоправданна

24.01.2021 18:22





В условиях глубокого кризиса политика стандартных, жестких ограничений неоправданна и нужны разумные регуляции, разумное, нестандартное мышление, - об этом заявил один из лидеров «Лело» Бадри Джапаридзе на проходящей у администрации правительства Грузии акции.



По его словам, в связи с ограничениями необходимы решения, основывающиеся на наилучшей практике.



«Я пришел сюда, чтобы выразить солидарность тем людям, которые опротестовывают неразумные ограничения, характерные для нашего правительства. Вообще для такого кризиса нужен нестандартный подход, а не такие, порой жесткие и неоправданные ограничения, которые используются нашим правительством.



В условиях глубокого кризиса политика стандартных, жестких ограничений неоправданна и нужны разумные регуляции, разумное, нестандартное мышление. Должен быть найден нестандартный выход для того, чтобы экономика не оказалась в таком положению, что для ее восстановления потребуется много времени», - заявил Джапаридзе.



У администрации правительства Грузии члены политических партий, гражданские активисты и представители Бизнес-ассоциации проводят акцию с требованием снять ограничения, установленные в целях превенции коронавируса.



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