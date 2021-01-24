|
|
|
Джапаридзе: В условиях глубокого кризиса политика стандартных, жестких ограничений неоправданна
24.01.2021 18:22
В условиях глубокого кризиса политика стандартных, жестких ограничений неоправданна и нужны разумные регуляции, разумное, нестандартное мышление, - об этом заявил один из лидеров «Лело» Бадри Джапаридзе на проходящей у администрации правительства Грузии акции.
По его словам, в связи с ограничениями необходимы решения, основывающиеся на наилучшей практике.
«Я пришел сюда, чтобы выразить солидарность тем людям, которые опротестовывают неразумные ограничения, характерные для нашего правительства. Вообще для такого кризиса нужен нестандартный подход, а не такие, порой жесткие и неоправданные ограничения, которые используются нашим правительством.
В условиях глубокого кризиса политика стандартных, жестких ограничений неоправданна и нужны разумные регуляции, разумное, нестандартное мышление. Должен быть найден нестандартный выход для того, чтобы экономика не оказалась в таком положению, что для ее восстановления потребуется много времени», - заявил Джапаридзе.
У администрации правительства Грузии члены политических партий, гражданские активисты и представители Бизнес-ассоциации проводят акцию с требованием снять ограничения, установленные в целях превенции коронавируса.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна