

В Минобразования Грузии допустили пересмотр сроков начала очного обучения в школах

24.01.2021 20:16





В Минобразования Грузии допустили возобновление очной учебы во всех школах Грузии после 15 февраля. Об этом говорится в заявлении ведомства.



По решению властей, с 1 февраля к очному обучению вернутся школы во всех регионах страны, за исключением Тбилиси, Кутаиси и Рустави.



«На данном этапе в школах Тбилиси, Кутаиси и Рустави возобновить учебный процесс в классах планируется с 1 марта. 15 февраля еще раз будет оценена эпидемиологическая ситуация и, если за семь дней показатель выявляемости опустится до 4%, начнутся обсуждения о последующих послаблениях», — говорится в заявлении.



В настоящее время показатель выявляемости составляет примерно 5%. За последние сутки в стране провели около 11,3 тысячи тестов на коронавирус, из которых 546 оказались положительными.



18 января в государственных школах Грузии завершились зимние каникулы. На дистанционном обучении оставили учеников в 10 городах страны – Тбилиси, Кутаиси, Рустави, Телави, Зугдиди, Зестафони, Гори, Поти, Марнеули, Гардабани, а также во всех населенных пунктах Аджарии. Многие дети не посещают школы уже третий семестр.



Сегодня в тбилисском парке «Мзиури» прошла протестная акция, организованная родителями детей школьного и дошкольного возраста. Они требовали скорейшего открытия образовательных учреждений, а также призывали правительство представить конкретный план для сферы образования, учитывая интересы детей и родителей.



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