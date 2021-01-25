

Марина Кальюранд: Россия должна выполнить свои международные обязательства

25.01.2021 11:30





Глава делегации Европарламента по отношениям с Южным Кавказом, европарламентарий Марина Кальюранд распространяет заявление, откликаясь на решение Европейского суда по правам человека.



В заявлении отмечается, что Российская Федерация должна выполнить свои международные обязательства и отозвать признание Абхазии и Цхинвальского региона / Южной Осетии.



Заявление датировано 22 января 2021 года.



«Вчера Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес историческое решение по межгосударственному делу «Грузия против России (II)» в контексте войны августа 2008 года.



Это решение подчеркивает два элемента.



Во-первых, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) заявляет, что Российская Федерация осуществляет постоянный и эффективный контроль в Абхазии и Цхинвальском регионе / Южной Осетии с 12 августа 2008 года.



Во-вторых, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) устанавливает многочисленные и грубые нарушения Российской Федерацией Европейской конвенции о правах человека во время и после войны, нерасследованность ею преступлений войны и систематических нарушений прав человека в оккупированных регионах, а также отказ России в возможности вернуться в свои дома этническим грузинам.



Как неоднократно заявлял Европарламент, Российская Федерация должна выполнить свои международные обязательства и отозвать признание Абхазии и Цхинвальского региона / Южной Осетии. Как сила, осуществляющая эффективный контроль, она должна обеспечить безоговорочный доступ Миссии наблюдателей Евросоюза (МНЕС) в Грузии в оккупированные регионы в соответствии с заключенным при посредничестве ЕС шестипунктным соглашением, которым закончилась война», - сказано в заявлении.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





