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Европарламент заявил о поддержке Грузии в своих новых резолюциях
25.01.2021 12:16
Европейский парламент (ЕП) принял резолюции об осуществлении единой внешней политики и политики безопасности, а также о политике единой безопасности и обороны, упомянув в обоих документах Грузию. Об этом сообщает пресс-служба парламента Грузии.
«Европарламент выражает непоколебимую поддержку суверенитету и территориальной целостности Грузии», — отмечают в грузинском законодательном органе.
Резолюция о единой внешней политике и политике безопасности призывает Москву «положить конец оккупации грузинских регионов Абхазии и Цхинвальского региона/Южной Осетии», а также прекратить «де-факто интеграцию обоих регионов в российскую администрацию».
В этом документе подчеркивается приверженность ЕС поддержке суверенитета, независимости и территориальной целостности стран Восточного партнерства в пределах их международно признанных границ.
Одновременно авторы резолюции отмечают «негативную роль России» в замороженных конфликтах в Грузии, Молдове и Украине. Также говорится о важности активизации усилий ЕС в их урегулировании и усилении поддержки пострадавшего от конфликтов населения, вынужденных переселенцев и беженцев.
Европейскую комиссию и Европейскую службу внешних связей призывают продолжать развивать отношения со странами Восточного партнерства, укрепляя экономические связи.
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