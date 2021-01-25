

У парламента Грузии проходит акция с требованием смягчить карантинные ограничения

25.01.2021 16:36





Перед зданием парламента Грузии проходит очередная акция протеста с требованием смягчения ковид-ограничений.



Активисты общественной организации «Объединенная молодежь для Грузии» призывают правительство «бороться с пандемий адекватными путями».



«Наше требование — восстановить движение и отменить комендантский час. Если не снимут, путь хотя бы переведут время, потому что люди, в принципе, не могут попасть домой. Многие граждане говорят, что главная проблема это отсутствие транспорта», — сказала в интервью Netgazeti одна из организаторов митинга Теона Нахахтевели.



По ее словам, представители организации знают от населения, как остановка движения транспорта пагубно влияет на социально-экономическое положение людей.



«Они говорят, что у них элементарно нет денег на еду, и даже если они как-то достанут деньги, они не смогут попасть на рынок, чтобы купить продукты, так как у них нет денег на такси», — добавила она.



«Объединенная молодежь для Грузии» планирует продолжить митинги с требованием снятия ковид-регуляций.



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