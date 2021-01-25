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Хатия Деканоидзе: К весне политическая температура обязательно поднимется
25.01.2021 19:54
Все ресурсы для переговоров между правящей партией и оппозицией исчерпаны, считает представитель «Единого национального движения» Хатия Деканоидзе.
По словам Деканоидзе, «Единое национальное движение» не войдет в парламент и остается приверженным этому решению.
При этом Деканоидзе отметила, что политическая температура заметно подымется к весне.
«Я тоже готовлюсь к мирной революции во всех ее формах. Мирная революция — это такая революция, в которой мы мирно примем власть от правящей партии, посредством выборов, с большим настроем, акциями протеста, поэтому я не вижу в этом ничего особенного, и в целом это вопрос морали и политкорректность становится уже неуместной, когда власть села нам на голову», — сказала Хатия Деканоидзе.
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