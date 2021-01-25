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Капанадзе: Единственный способ изменить судьбу пандемии - вакцинация


25.01.2021   21:07


По мнению аллерголога-иммунолога Георгия Камкамидзе, вакцинация - единственный способ вернуться к привычному ритму жизни.

«В настоящее время единственный способ изменить судьбу пандемии - это вакцинация. Однако здесь слишком много деталей, я бы выбрал, если бы у меня была такая возможность, какой вакциной привиться. У меня, например, на сегодняшний день нет вопросов по вакцине от Pfizer. Но если мне скажут сделать прививку вакциной "Спутник" или той же китайской вакциной, которая была озвучена, мы, специалисты, высказали очень большой протест, я думаю, что они приняли во внимание наше видение», - заявил в эфире «Рустави 2» Георгий Камкамидзе.

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