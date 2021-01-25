

Парламент Грузии утвердит Национальный план вакцинации

25.01.2021 22:14





Парламент Грузии полностью поддерживает Национальный план вакцинации, который был разработан правительством. Согласно этому плану, в страну разрешат ввоз только той вакцины от коронавируса, которая получит одобрение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом журналистам заявил исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе.



По его словам, в парламенте уже инициирован проект поправок к закону «Об общественном здоровье», согласно которому, для вакцинации в целях профилактики и лечения COVID-19 можно будет использовать только вакцину, признанную ВОЗ.



«Вместе с тем, в случае возникновения дополнительных побочных эффектов или осложнений после вакцинации, государство предоставит населению бесплатные медицинские услуги и реабилитацию в соответствии с законом, кроме тех случаев, когда причиной побочных эффектов прививок будут ошибки, допущенные импортером, медицинским персоналом или медицинским учреждением», — пояснил Мдинарадзе.



По его словам, правительство «Грузинской мечты» активно работает и готовится к ввозу вакцины от COVID-19 в Грузию, в том числе и на законодательном уровне.



Грузия ведет активные переговоры для закупки вакцины Pfizer и AstraZeneca через платформу COVAX. С этой платформы страна заказала вакцину для 20% населения страны, а это 700 тысяч человек, и уже заплатила аванс – четыре миллиона из 17 миллионов долларов.



Платформа COVAX 18 января получила от Грузии подтверждение о том, что страна готова получить вакцину от коронавируса в первом квартале года. Первая партия – около 20 тысяч доз – появится в Грузии в феврале. В страну завезут небольшое количество препарата BNT162b2 американской компании Pfizer и ее немецкого партнера BioNTech. Этой вакциной будут прививать медицинских работаников.



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