

Зимняя сессия ПАСЕ сегодня будет посвящена обсуждению вопросов исполнения решений Страсбургского суда

26.01.2021 12:11





Второй день зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) будет посвящен обсуждению вопросов исполнения решений Европейского суда по правам человека.



По информации парламента Грузии, члены делегации грузинского парламента обсудят с европейскими коллегами выигранный против России спор и вопрос исполнения возложенных на нее обязательств.



По этому поводу сделал комментарий член парламентской делегации Каха Кучава, отметив важность того, чтобы делегация Грузии получила поддержку для более эффективного исполнения тех обязательств, которые Европейский суд возложил на РФ.



«Мы используем все возможности, в том числе и эти дебаты и платформу, чтобы постоянно призывать Россию к исполнению взятых на себя обязательств и чтобы раз и навсегда прекратились нарушения прав, ежедневно имеющие место на оккупированных территориях. Очень важно, чтобы для этого использовались все форматы, и чтобы мы информировали всех наших партнеров об этих вопросах, которые представляют самой ежедневную проблему для грузинского народа», - заявил Кучава.



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