

Месхишвили: «Грузия - единственная страна, где запретили общественный транспорт»

26.01.2021 12:38





«По моей информации, Грузия - единственная страна, где запрещен общественный транспорт», - заявил руководитель Ассоциации транспорта и дорог Грузии Давид Месхишвили.



По его словам, власть использовала дискриминационный подход в отношении общества.



«Общественный транспорт практические нигде не был запрещен, а где и был, то на короткое время, потому что это был подготовительный период для перехода на новые стандарты. Не запретили, потому что это носит однозначный дискриминационный характер.



Нам же говорили, что должны снизить мобильность. За чей счет снизилась подвижность? Не снижается за счет тех, кто владеет автомобилем, у кого есть деньги на бензин и нет проблем с мобильностью. Уменьшилась мобильность тех, для кого единственным средством передвижения был общественный транспорт», - заявил Давид Месхишвили.



По его словам, ограничение движения общественного транспорта ставит общество в неравные условия.



«Без общественного транспорта немыслимо пробудить экономику.



Общественный транспорт обязательно надо восстановить, тем более, что никто не против соблюдения этих правил. Чем раньше он будет восстановлен, тем равноправнее мы станем. Это неудобно для меня и для всех, что мы передвигаемся, а другие нет. Например, 900 тысяч человек в столице не владеют личным автомобилем», - заявил Давид Месхишвили в эфире телеканала «ТВ Пирвели».



Для справки, с 1 февраля будет восстановлен общественный транспорт в Батуми, Зугдиди, Гори, Поти и Телави.



С 1 марта будет запущен муниципальный транспорт в Тбилиси, Кутаиси и Рустави.



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