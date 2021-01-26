

Гахария: Как только эпидемиологический показатель упадет ниже 4%, заработают образовательные учреждения

26.01.2021 12:51





По словам премьер-министра Грузии Гиоргия Гахария, как только эпидемиологический показатель упадет ниже 4%, в стране заработают образовательные учреждения. Об этом он сообщил сегодня, 26 января, на заседании Межведомственного координационного совета.



По его словам, следующий важнейший шаг, который предстоит сделать правительству Грузии, это открытие учебных заведений и прежде всего, начальных учебных заведений.



«Мы очень хорошо понимаем, что значит для школьников и их родителей оставаться дома в течение длительного времени и что у них нет возможности физически присутствовать в классах. Как только эпидемиологическая ситуация нам позволит, и как только показатель упадет ниже 4%, мы, конечно, сделаем все возможное, чтобы задействовать работу этой чрезвычайно важной сфере, особенно для наших детей», — сказал Гахария.



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