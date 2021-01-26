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Парламентская ассамблея Совета Европы обсудит сегодня исполнение постановлений Страсбургского суда
26.01.2021 12:52
Второй рабочий день зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы будет посвящен выполнению решений Европейского суда по правам человека.
По информации пресс-службы парламента Грузии, члены грузинской парламентской делегации обсудят с европейскими коллегами тяжбу с Россией и выполнение наложенных на нее обязательств.
Вчера открылась зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) рассмотрела доклад о парламентских выборах 2020 года в Грузии, подготовленный наблюдательной миссией Ассамблеи, который представила руководитель миссии Тини Кокс. На слушаниях присутствовала парламентская делегация Грузии.
По словам Тини Кокса, в Грузии прошли конкурентные выборы, и их результаты не будут подвергаться сомнению. Глава наблюдательной миссии призвал оппозиционные силы Грузии приступить к полноценной парламентской деятельности.
Информацию распространяет пресс-служба парламента Грузии.
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