

Парламентская ассамблея Совета Европы обсудит сегодня исполнение постановлений Страсбургского суда

26.01.2021 12:52





Второй рабочий день зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы будет посвящен выполнению решений Европейского суда по правам человека.



По информации пресс-службы парламента Грузии, члены грузинской парламентской делегации обсудят с европейскими коллегами тяжбу с Россией и выполнение наложенных на нее обязательств.



Вчера открылась зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) рассмотрела доклад о парламентских выборах 2020 года в Грузии, подготовленный наблюдательной миссией Ассамблеи, который представила руководитель миссии Тини Кокс. На слушаниях присутствовала парламентская делегация Грузии.



По словам Тини Кокса, в Грузии прошли конкурентные выборы, и их результаты не будут подвергаться сомнению. Глава наблюдательной миссии призвал оппозиционные силы Грузии приступить к полноценной парламентской деятельности.



Информацию распространяет пресс-служба парламента Грузии.



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