

Закон об амнистии распространяется на 10 883 пробационеров

26.01.2021 13:12





По данным Национального агентства по превенции преступности и пробации, закон об амнистии распространяется на 10 883 пробационеров.



По данным ведомства, Агентство пробации уже полностью передало в суд дела 10 883 пробационеров, подпадающих под действие закона об амнистии, из которых 477 — женщины и 68 — несовершеннолетние правонарушители.



Окончательное решение об амнистии пробационеров суд принимает индивидуально.



Закон об амнистии, принятый парламентом Грузии 11 января 2021 года и вступивший в силу после опубликования, полностью снимет приговоры с 3 522 осужденных; срок 5 361 осужденного будет сокращен вдвое; 1468 осужденным будут смягчены наказания на четверть; В отношении 532 осужденных амнистия будет действовать частично: лицу, отбывающему наказание за несколько преступлений, будет сокращен срок наказания только по тем статьям, амнистия которых предусмотрена законом.



После получения дела от Национального агентства по превенции преступности и пробации суд рассматривает дела индивидуально и принимает окончательное решение в течение одного месяца. В случае, если по закону осужденный обязан представить согласие потерпевшего, суд рассматривает дело и принимает решение в течение шести месяцев в соответствии с законом.



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