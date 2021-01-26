|
|
|
Премьер-министр пояснил, когда в Тбилиси заработает муниципальный транспорт
26.01.2021 13:15
Как заявил премьер-министр Георгий Гахария на сегодняшнем заседании Межведомственного координационного совета, как только показатель положительности превысит 4% в стране, городе или отдельном регионе, можно будет ускорить уже представленный план открытия.
«Как только показатель положительности в стране, городе, в определенном регионе превысит 4%, конечно, мы можем ускорить план открытия, который мы уже представили. Например, если на следующей неделе показатель в Тбилиси превысит 4%, конечно, уже можно будет говорить о более быстром открытии муниципального транспорта и задействовании тех секторов экономики, которые позволяет нам открыть эпидситуация. Так что, причинно-следственная связь чрезвычайно важна, все это должно быть последовательным, сбалансированным и поэтапным, но конечная цель — быстрое восстановление экономики за счет баланса», — заявил Георгий Гахария.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна