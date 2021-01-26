

Чхенкели: Система образования полностью готова к продолжению учебного процесса в школах

26.01.2021 13:47





По заявлению министра образования, науки, культуры и спорта Грузии Михаила Чхенкели, система образования полностью готова к продолжению учебного процесса в школах.



Как поясняет Чхенкели, медицинский протокол в школах будет соблюдаться скрупулезно.



«Хочу напомнить обществу, что 1 февраля, на территории всей страны, кроме Тбилиси, Рустави и Кутаиси, школы продолжат работу уже в классных комнатах. Это очень важно, поскольку для учебного процесса естественной обстановкой, разумеется, является классная комната.



Что касается Тбилиси, Рустави и Кутаиси, согласно нашему плану, в этих городах учебный процесс продолжится в классных комнатах с 1 марта. Однако, это напрямую связано с конкретной эпидситуацией. Тут у нас очень четкие критерии. В частности, если до 1 марта, в течение 7 дней, показатель инфицирования снизится до 4%, разумеется, мы рассмотрим еще большее ослабление регуляций и более ранее открытие.



Наша система - система образования полностью готова к продолжению учебного процесса в школах. В самих школах медицинский протокол будет соблюдаться скрупулезно. Так же хочу напомнить, что учителя будут регулярно тестироваться, так что, и это является важным фактором того, что в школах будет абсолютно безопасная обстановка», - заявил Чхенкели.



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