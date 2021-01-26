

Гахария : Необходимо сделать все, чтобы летом запустить туристический сектор

26.01.2021 13:48





Как заявил премьер-министр Грузии Гиорги Гахария с этой недели правительство начнет встречи с представителями туристического сектора и других «критически важных» секторов.



Как заявил глава правительства на заседании Координационного совета, «необходимо сделать все», чтобы летом запустить туристический сектор, на который повлиял ряд нормативных актов и ограничений, сопровождающих пандемию. Во встречах с представителями туризма и других сфер примут участие Натия Турнава, Майя Цкитишвили, Екатерине Тикарадзе и другие министры.



«… Все должны понимать, что мы все вместе должны делать все возможное, чтобы защищать летний туристический сезон», — сказал премьер.



Он также прокомментировал ситуацию сложившуюся на горнолыжных курортах Грузии.



«Мы все очень хорошо понимаем, насколько сложно для туристического сектора и для людей, имеющих бизнес в Гудаури, Бакуриани, Местия или Годердзи. Но я еще раз подчеркиваю, что все это делается для страны. Давайте оставим ресурс для устойчивого, последовательного восстановления экономики», — добавил он.



По словам Гахария, у Грузии небольшая, «но чрезвычайно открытая экономика» и для борьбы с экономическим кризисом необходимо сплотиться. Премьер считает, что бизнес может начать работу, в первую очередь при надлежащем управлении эпидемиологической ситуацией, сокращении распространения эпидемии и внедрения процесса вакцинации от ковида.



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