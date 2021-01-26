

Премьер Грузии назвал условие возобновления работы общественного транспорта в Тбилиси

26.01.2021 13:48





Премьер-министр Грузии Гиорги Гахария назвал условие для обсуждения преждевременного возобновления работы общественного транспорта в Тбилиси.



По его словам, если в ближайшую неделю доля положительных тестов на ковид опустится до четырех процентов, надо будет обсудить возобновление работы транспорта и тех сфер экономики, возможность открытия которых позволит эпидемиологическая ситуация.



«Как только уровень положительных тестов опустится до четырех процентов в целом по стране, в отдельном регионе или городе, мы можем ускорить принятый план по смягчению ограничений», — заявил премьер на заседании Координационного совета.



За последние сутки доля положительных составила 5,7 процентов. Согласно данным правительства, за последние 24 часа было проведено 17,349 тестов, выявлено 1006 случаев инфицирования. Данные по доле положительных тестов в Тбилиси опубликованы не были.



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