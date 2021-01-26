

Сотрудники GWP объявили забастовку

26.01.2021 13:48





Сотрудники автотранспортного департамента водораспределительной компании Georgian water and power (GWP), работающие по контракту, устроили забастовку, сообщает Общественное телевидение.



Они требуют повысить заработную плату и получить отпуска.



Требование работников состоит из трех пунктов: изменить суть договора, который составлен в пользу компании, получить полагаемые отпуска, пересмотреть условия страховки и заработной платы.



По словам сотрудников, компания пока не сделала никакого встречного предложения, поэтому они планируют бастовать до тех пор, пока их условия не будут удовлетворены.



В GWP поясняют, что бастующие являются не штатными, а нанятыми сотрудниками для выполнения конкретного объема работы.



«Их условия труда определены именно этим контрактом, который они нарушают своими действиями. В частности, они не только не выполняют свою работу, притом без всякого предупреждения, но и мешают другим выполнять свою работу, тем самым затрудняя текущую деятельность компании и ставя под угрозу водоснабжение столицы», сказано в сообщении компании



В компании отмечают, что если работники продолжат нарушать условия договора, сотрудничество с ними будет прекращено.



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