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Сотрудники GWP объявили забастовку
26.01.2021 13:48
Сотрудники автотранспортного департамента водораспределительной компании Georgian water and power (GWP), работающие по контракту, устроили забастовку, сообщает Общественное телевидение.
Они требуют повысить заработную плату и получить отпуска.
Требование работников состоит из трех пунктов: изменить суть договора, который составлен в пользу компании, получить полагаемые отпуска, пересмотреть условия страховки и заработной платы.
По словам сотрудников, компания пока не сделала никакого встречного предложения, поэтому они планируют бастовать до тех пор, пока их условия не будут удовлетворены.
В GWP поясняют, что бастующие являются не штатными, а нанятыми сотрудниками для выполнения конкретного объема работы.
«Их условия труда определены именно этим контрактом, который они нарушают своими действиями. В частности, они не только не выполняют свою работу, притом без всякого предупреждения, но и мешают другим выполнять свою работу, тем самым затрудняя текущую деятельность компании и ставя под угрозу водоснабжение столицы», сказано в сообщении компании
В компании отмечают, что если работники продолжат нарушать условия договора, сотрудничество с ними будет прекращено.
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