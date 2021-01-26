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Ираклию Пангани присужден залог в качестве меры пресечения
26.01.2021 13:49
Батумский городской суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и освободил Ираклия Пангани, задержанного по обвинению в преследовании депутата Ираклия Чавлеишвили, и определил ему залог в качестве меры пресечения, хотя названная прокуратурой сумма была сокращена до 2000 лари. Кроме того, раз в неделю Пангани будет обязан являться к следователю.
Досудебное слушание по делу назначено на 15 февраля.
23 января участники акции в Батуми вступили в противостояние с депутатом Верховного совета Аджарии Ираклием Чавлеишвили. Правоохранители задержали активиста оппозиции Ираклия Пангани. По сообщению МВД, задержанный Пангани осуществил преследование депутата и вывалил на его голову мусор. Ираклий Пангани был освобожден после предъявления ему обвинения.
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