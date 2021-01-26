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Грузия занимает 11 место в Европе по показателю тестирования на коронавирус
26.01.2021 13:50
Новости-Грузия
Грузия занимает 11-е место в Европе по показателю тестирования на коронавирус на сто тысяч населения. Об этом сообщает в своем пятом по счету отчете «Один год вместе с COVID-19» Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья.
В отчете сказано, что в 2020 году общее количество проведенных на коронавирус тестов достигло 1 957 395. Это 52 662 тестов на сто тысяч населения.
По показателю тестирования на коронавирус первую тройку в Европе составляют Люксембург, Дания и Кипр. При этом Грузия в списке опережает такие страны как Норвегия, Италия, Швейцария, Финляндия.
По данным на 31 декабря 2020 года в Грузии показатель положительных ответов тестов на коронавирус составил 11,6%.
За минувшие сутки в Грузии провели 17 349 тестов. Из них 5 857 — на антиген и еще 11 492 – ПЦР-тестов. Было выявлено 1006 новых случаев заражения коронавирусом.
Первый случай коронавируса в Грузии был выявлен 26 февраля 2020 года. С тех пор в стране зафиксировали более 254 тысяч случаев коронавируса. Выздоровели боле 244 тысяч, скончались 3 096 пациентов.
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