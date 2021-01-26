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Тикарадзе: Вакцину ожидаем к концу февраля
26.01.2021 14:12
По заявлению министра здравоохранения Грузии Екатерины Тикарадзе, для правильного планирования вакцинации от коронавируса, в медицинские учреждения направлено требование предоставить детальную информацию о сотрудниках. Об этом глава Минздрава сообщила по завершении заседания межведомственного совета, на котором она говорила о начале вакцинации от коронавируса в Грузии.
«Вакцину ожидаем к концу февраля, ведется интенсивная коммуникация. Важно, что мы уже направили во все клиники и медицинские учреждения требование представить нам детальный список все тех сотрудников, что работают в медучреждениях, чтобы мы правильно спланировать процесс вакцинации», - заявляет Тикарадзе.
По ее словам, в страну не поступит такая вакцина, у которой не будет статуса высокой надежности. Вместе с тем, как поясняет Тикарадзе, вакцинация 60% общества повлияет на повышение экономической деятельности.
Для справки, в Грузии вакциной от коронавируса в первую очередь будут привиты представители медицинской сферы. После этого же приоритет будет отдаваться пожилым лицам и людям с хроническими заболеваниями.
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