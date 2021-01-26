

Тикарадзе: В страну не поступит вакцина, у которой не будет высокой надежности

26.01.2021 14:16





«Мы неоднократно говорили, что около 42% людей нам не доверяют. Ведется соответствующая работа. Важно популяризировать вакцину», — заявила министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе после заседания Координационного совета.



По словам министра, самое главное, это гарантия доверия со стороны государства.



«Мы доверяем Всемирной организации здравоохранения, одобренной ВОЗ надежной вакцине, поэтому в страну не попадет никакая вакцина, которая не имеет высокого статуса доверия. Я считаю, что это один из самых важных аргументов, чтобы наши граждане задумались о том, насколько высокая ответственность возложена на правительство за это решение», — заявила Тикарадзе.



Вместе с тем, по словам Екатерины Тикарадзе, вакцина будет доставлена в Грузию в конце февраля.



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