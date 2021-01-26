

Кучава: Решение ЕСПЧ создало твердое законное основание для усиления территориальной целостности Грузии

26.01.2021 16:43





Завтра Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) должна провести голосование по полномочиям российской делегации, во время которого члены российской делегации скажут, что они заслуживают членство в ПАСЕ, однако можем ли мы быть уверены в том, что они уважают эту ассамблею или любую другую европейскую институцию? – об этом заявил вице-спикер парламента Грузии Каха Кучава на зимней сессии ПАСЕ.



Кучава сказал о решении, принятом несколько дней назад Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ), отметив, что это решение является наилучшим средством для восстановления нарушенных прав граждан Грузии.



«Решение, принятое ЕСПЧ по делу «Грузия против России», создало твердое законное основание для усиления суверенитета и территориальной целостности Грузии.



Суд постановил, что те процессы, которые последовали за прекращением огня в августе 2008 года, подпадают под юрисдикцию России. Это решение является историческим, и согласно ему, Россия нарушила целый ряд статей Европейской конвенции по правам человека. Эти нарушения также показали, что Россия в ходе августовской войны осуществила этническую чистку грузин. Грузия и ее народ были жертвами российской агрессии в 2008 году.



Решение Страсбургского суда совпадает с отчетом Европейского парламента, в котором его члены выразили обеспокоенность в связи с тем, что российскими военными силами все еще оккупирована большая часть территорий Украины и Грузии, и Россия продолжает дестабилизировать мир и безопасность в регионе.



Успешное решение по межгосударственному спору, который был начат грузинской стороной, является самым эффективным средством для восстановления нарушенных прав грузинских граждан и служит консолидации европейского порядка, основывающегося на правах человека и международном законе», - заявил Каха Кучава.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





