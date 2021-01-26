

Омбудсмен: Решение ЕСПЧ может повлиять на расследование МУС о пытках грузинских военнопленных

26.01.2021 17:00





По мнению Народного защитника Грузии, решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу об августовской войне 2008 года имеет большое правовое и историческое значение для Грузии и юридически обязывает Россию обеспечить возвращение беженцев.



«Этим решением суд подтвердил, что Российская Федерация осуществляла эффективный контроль над территориями Абхазии, Южной Осетии, а также буферными зонами с 12 августа по 10 октября 2008 года. По прошествии этого периода присутствие России на территории Южной Осетии и Абхазии и зависимость/подчинение властей Южной Осетии и Абхазии от Российской Федерации подтверждают, что Российская Федерация продолжает «эффективно контролировать» эти территории. В то же время на основании решения суда Российская Федерация имеет юридическое обязательство обеспечить безопасное возвращение внутренне перемещенных лиц в свои дома», — говорится в заявлении омбудсмена по решению Страсбургского суда.



Кроме того, Народный защитник напоминает общественности, что прокуратура Международного уголовного суда (МУС) базирующегося в Гааге, с 2016 года расследует предполагаемые военные преступления и преступления против человечности, совершенные во время войны в августе 2008 года.



«Мы считаем, что решение Европейского суда повлияет на этот процесс, особенно в области пыток грузинских военнопленных. Европейский суд однозначно постановил, что пытки грузинских военнопленных имели место, и признал Российскую Федерацию государством, ответственным за это. Выявление высокопоставленных чиновников, виновных в пытках грузинских военнопленных, и наложение на них личной ответственности должно стать одной из основных задач Международного уголовного суда», — сказал омбудсмен.

Напомним, 21 января 2021 года Большая палата Европейского суда по правам человека вынесла решение по межгосударственному спору «Грузия против России (II)».



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