

«Борьба за свободу Азербайджана и Грузии» - в посольстве Азербайджана прошел круглый стол

26.01.2021 17:11





Посольство Азербайджана в Грузии организовало онлайн-круглый стол по теме «Борьба за свободу Азербайджана и Грузии: общие ценности стран, причины и последствия трагедии 20 января и 9 апреля». Об этом сообщает посольство Азербайджана в Грузии.



В мероприятии, которое проводилось онлайн, приняли участие около 15 грузинских экспертов. Обращаясь к участникам мероприятия, Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана Фаиг Гулиев рассказал об исторической связи между Азербайджаном и Грузией, подчеркнул роль общенационального лидера Гейдара Алиева в оценке преступлений, совершенных против азербайджанского народа. Дипломат отметил, что Грузия и Азербайджан, обретя независимость, которая досталась обеим странам ценой пролитой соотечественниками крови, смогли сохранить добрососедские отношения, подняли их на уровень стратегического партнерства и создали новый имидж двух государств на Южном Кавказе.



В ходе обсуждения главной темы участники круглого стола рассказали о прошлом и будущем двух стран, подчеркнули важность развития стратегического партнерства, которое служит интересам обеих государств и региона в целом.



Эксперты отметили основополагающую роль Гейдара Алиева и Эдуарда Шеварднадзе, а также важность тесного сотрудничества между главами государств и правительств.



Грузинские эксперты поздравили азербайджанский народ с победой в 44-дневной Отечественной войне и отметили, что это историческое событие создало новую региональную реальность. Участники круглого стола выразили уверенность, что обе страны и дальше будут действовать согласованно.





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