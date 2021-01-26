

Двойная доза вакцины от COVID-19 может стать «пропуском» для въезда в Грузию

26.01.2021 17:16





С 1 февраля, после возобновления регулярного авиасообщения, прибывающие в Грузию пассажиры должны будут представить результат ПЦР-теста, сделанного за последние 72 часа. Об этом сегодня на брифинге заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.



Правило не коснется тех людей, которые полностью вакцинированы, то есть прививались от коронавируса в два этапа.



«Тем, кто полностью сделал прививку, предъявлять ничего не нужно. Остальные приезжающие обязательно должны будут представить ПЦР-тест, сделанный в течение последних 72 часов», – пояснил Гамкрелидзе.



На данный момент решается, нужно ли будет уже приехавшим в Грузию людям делать повторный ПЦР-тест через несколько дней. Официальное постановление будет известно в ближайшие дни.



Ранее грузинские власти объявили о снятии ограничений на регулярное авиасообщение с 1 февраля. Министр экономики Натия Турнава не исключила, что Грузия уже весной сможет принять туристов из Израиля, стран Персидского залива и ЕС – тех государств, где, по её словам, идёт активная вакцинация граждан от COVID-19.





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