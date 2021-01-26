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Оппозиция призывает «Грузинскую мечту» вернуться за стол переговоров
26.01.2021 17:29
Десять оппозиционных партий призывают правящую «Грузинскую мечту» вернуться за стол переговоров. Они опубликовали совместное заявление, при этом вновь подчеркнув, что по-прежнему считают прошедшие парламентские выборы сфальсифицированными и остаются верны решению бойкотировать работу нового парламента.
Оппозиционеры считают, что официальные итоги выборов не отражают волю грузинского народа, а признание их итогов, усилит политический нигилизм, поощряемый властью и вызовет полное недоверие к демократическому процессу.
«Несмотря на различия между бойкотирующими партиями, мы пришли к общим требованиям вскоре после выборов, это освобождение политзаключенных, проведение новых выборов, новая избирательная администрация и избирательные правила, смена избирательной системы.
Для проведения досрочных и демократических выборов оппозиция предложила правительству Иванишвили несколько разумных компромиссов, но они противопоставили реальному диалогу нецивилизованные методы борьбы. Видимо, у власти была иллюзия, что этот путь заставит демократический оппозиционный спектр отказаться от основных требований. Этот путь потерпел полный крах.
Мы призываем «Мечту» своевременно вернуться за стол переговоров и осознать, что единственным выходом из кризиса может стать проведение досрочных выборов и решение вопросов, поставленных оппозицией и соответственно, большинством избирателей. Мы также заявляем, что угрозы оппозиционным партиям о введении карательных санкциях и затягивание процесса прекращения депутатских мандатов на законодательном уровне не дадут никакого результата», — говорится в заявлении.
Заявление подписали:
«Лело»
«Гирчи — Больше свободы» (Зураб Гирчи Джапаридзе)
«Европейская Грузия»
«Стратегия Агмашенебели»
«Лейбористская партия Грузии»
Блок «Сила в единстве»
«Прогресс и свобода»
«Единое Национальное движение»
«Государство для народа»
«Республиканская партия Грузии»
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