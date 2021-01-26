

Премьер-министр пояснил, когда в Тбилиси заработает муниципальный транспорт

26.01.2021 17:59





Как заявил премьер-министр Георгий Гахария на сегодняшнем заседании Межведомственного координационного совета, как только показатель инфицирования упадет ниже 4% в стране, городе или отдельном регионе, можно будет ускорить уже представленный план открытия.



«Как только показатель инфицирования в стране, городе, в определенном регионе упадет ниже 4%, конечно, мы можем ускорить план открытия, который мы уже представили. Например, если на следующей неделе показатель инфицирования в Тбилиси упадет ниже 4%, конечно, уже можно будет говорить о более быстром открытии муниципального транспорта и задействовании тех секторов экономики, которые позволяет нам открыть эпидситуация. Так что, причинно-следственная связь чрезвычайно важна, все это должно быть последовательным, сбалансированным и поэтапным, но конечная цель — быстрое восстановление экономики за счет баланса», — заявил Георгий Гахария.





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