|
|
|
Глава МИД Грузии инфицирован коронавирусом
26.01.2021 21:26
У министра иностранных дел Грузии Давида Залкалиани подтвердился коронавирус.
Как пишет Залкалиани в соцсети, лечение он продолжает дома.
«23 января текущего года, после контакта с инфицированным, я перешел на самоизоляцию. По прошествии установленного срока, сделал PCR-тест. В результате, инфекция COVID-19 подтвердилась и у меня. На данном этапе я чувствую себя хорошо. С соблюдением всех протоколов, лечусь дома. Надеюсь, что скоро вернусь к обычному режиму жизни. Всем спасибо за поддержку. Давайте будет бережно относиться друг к другу и во избежание рисков максимально соблюдать рекомендации Минздрава», - пишет Залкалиани в Facebook.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна