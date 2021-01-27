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Сарджвеладзе: Прекращение полномочий депутатов окажет влияние на переговорный процесс
27.01.2021 11:19
В случае, если будет принято решение в связи с прекращением полномочий депутатов, это окажет влияние на переговорный процесс, - заявил журналистам председатель комитета по правам человека Михаил Сарджвеладзе.
«Будут собраны вся та информация, обстоятельства, факты, которые могут повлиять на содержание этого решения, и решение будет принято релевантно этому. Заранее говорить о том, какое решение будет принято, я думаю, нельзя. Мы сделали все возможное для того, чтобы это дошло до последнего момента, и каждый имел свободу выражения собственной воли. В плане возможности переговоров, в случае, если будет принято решение в связи с прекращением полномочий, это окажет влияние на данный процесс, и жаль, что такая реальность создалась согласно решению оппозиции, которое мы должны обсудить», - заявил Сарджвеладзе.
Для справки, парламент Грузии с сегодняшнего дня начинает рассмотрение заявлений оппозиционеров, желающих прекращения своих депутатских мандатов.
Комитет по процедурным вопросам и правилам рассмотрит заявления лидера Лейбористкой партии Шалвы Нателашвили и члена «Национального движения» Левана Хабеишвили о досрочном прекращении полномочий члена парламента. На заседании же 28 января, комитет обсудит заявления остальных 49 оппозиционных членов парламента.
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