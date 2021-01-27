

Грузинская делегация расскажет в ПАСЕ о результатах борьбы с Covid-19

27.01.2021 11:20





На заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы грузинская делегация расскажет о результатах, достигнутых Грузией с точки зрения борьбы с Covid 19, а также о планах страны в плане вакцинации.



Как сообщают в парламенте Грузии, дебаты в связи с данными вопросами состоятся на заседании ПАСЕ сегодня.



По их же информации, грузинская делегация заострит внимание также на тех основных аспектах, которые имеются в национальном плане вакцинации. Речь пойдет о целевых группах, предусмотренных национальным планом, и том периоде, на который этот план вакцинации рассчитан.



«Мы ожидаем, что сможем представить международному сообществу, в данном случае Парламентской ассамблее Совета Европы, те положительные результаты и действительно важные и впечатляющие планы, которые имеются у правительства Грузии в этом направлении», - сообщил представитель парламентской делегации Ираклий Чиковани.



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