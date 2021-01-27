Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Сегодня Грузию посетит министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф


27.01.2021   11:41


Сегодня в рамках регионального турне в Грузию с двухдневным визитом прибудет министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммад Джавад Зариф.

По сообщению МИД Грузии, в ходе визита он проведет встречи с президентом, премьер-министром и в Министерстве иностранных дел Грузии.

Министр иностранных дел Ирана почтит память погибших за единство Грузии и возложит венок к мемориалу героев.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна