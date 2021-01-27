

Сегодня Грузию посетит министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф

27.01.2021 11:41





Сегодня в рамках регионального турне в Грузию с двухдневным визитом прибудет министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммад Джавад Зариф.



По сообщению МИД Грузии, в ходе визита он проведет встречи с президентом, премьер-министром и в Министерстве иностранных дел Грузии.



Министр иностранных дел Ирана почтит память погибших за единство Грузии и возложит венок к мемориалу героев.



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